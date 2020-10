Lukijan mielipide: Hirsikoulu Saimaanharjulle tulisi nähdä jokaisen veronmaksajan etuna

0

Taipalsaaren vetovoima lapsiperheille on ollut huonossa jamassa jo usean vuoden ajan. Saimaanharjun parakkikouluratkaisu kesti viisi vuotta, mikä oli aivan liian pitkä aika. Nyt pienet kuljetetaan kirkolle alakouluun.

Nuorille pareille ja pienten lasten vanhemmille kouluratkaisut voivat olla aivan ratkaisevana esteenä kuntaan muuttamiseen – tai pahimmillaan jopa syy toisille muuttaa pois kunnasta.

Asukasluvun alenemisesta seuraa verotulojen ehtyminen. Asukasmäärän lasku näkyy suoraan kunnan talouskehityksessä.

Nyt viimeistään on aika satsata kunnan elinvoimaan siten, että asukasluvun alenemista saadaan suitsittua. Taipalsaaren kunnassa on paljon erinomaisia hyviä puolia verrattuna moniin muihin kuntiin. En ala niitä tässä luettelemaan, mutta panemalla perusasiat kuntoon ja markkinoimalla asiat lapsiperheiden tietoisuuteen voidaan herättää paljon lisää muuttohalukkuutta Taipalsaarelle.

Tärkein perusasia kylän elinvoimaisuuden lisäämiseksi on pienten koulu. Uskon, että jo panemalla koulusuunnitelman työn alle ja oikeanlaiset markkinointitoimenpiteet käyntiin, niin kyselyitä perheasunnoista alkaa tulla.

Ei pidetä kynttilää vakan alla. Lopetetaan voivottelu ja kääritään hihat.

Uskotaan erinomaisen kuntamme vahvuuksiin. Kaikki haluavat tulla voittajan puolelle. Asukasluvun laskun suitsiminen panee kunnan talouden kuntoon. Sen seurauksena kunta saa varaa muihinkin investointeihin tulevaisuudessa.

HEIKKI NIIVA

Taipalsaaren kunnanvaltuuston puheenjohtaja, TS-liike

Saimaanharju

