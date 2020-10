Työllisyystilanne on parempi Länsi-Saimaan kunnissa kuin muualla Kaakkois-Suomessa – työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta jää alle kymmenen prosentin

0

Työllisyystilanne Länsi-Saimaan kunnissa on parempi kuin muualla Kaakkois-Suomessa. Tämä selviää Kaakkois-Suomen ely-keskuksen laatimasta työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuussa Lemillä 8,1 prosenttia, Savitaipaleella 9,5 prosenttia ja Taipalsaarella 9,8 prosenttia.

Luvut ovat Kaakkois-Suomen pienimmät. Esimerkiksi Luumäen, Miehikkälän ja Parikkalan työttömyysprosentti on noin 11. Eniten työttömiä työnhakijoita on Imatralla, jossa vastaava luku on noin 17 prosenttia.

Poikkeuksellinen vuosi ei ole vaikuttanut työllisyyteen tasaisesti.

Lemillä työttömien työnhakijoiden määrä on pysynyt ennallaan viime vuoteen verrattuna, mutta Taipalsaarella työttömien määrä on noussut viime vuodesta peräti 60 prosentilla.

Taipalsaarella oli syyskuun lopussa 214 työtöntä työnhakijaa, kun vuotta aiemmin työttömänä oli 134 henkilöä.

Lemillä työttömiä työnhakijoita oli syyskuussa 110 aivan kuten viime vuonnakin samaan aikaan.

Savitaipaleella työllisyystilanne oli syyskuussa hiukan edellisvuotta heikompi. Työttömiä työnhakijoita oli nyt 131, kun viime vuonna samaan aikaan työtä vailla oli 116 savitaipalelaista.

TAIMI HAIMILA

taimi.haimila@lansisaimaa.fi