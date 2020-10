Kasvomaskeja jaetaan vähävaraisille jälleen keskiviikkona

0

Kasvomaskien jakelu vähävaraisille jatkuu. Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren hyvinvointiasemilla maskeja jaetaan jälleen huomenna keskiviikkona kello 9–11.

Eksote jakaa neljä kankaista kasvomaskia henkilöä kohden. Jaettavat kasvomaskit on tarkoitettu vähävaraisille.

Etelä-Karjalassa on meneillään edelleen epidemian perusvaihe. Suositus on, että maskia käytetään joukkoliikenteessä ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi julkisissa tiloissa suositellaan käyttämään maskia, jos turvavälejä ei ole mahdollista pitää. Kasvomaskia on hyvä käyttää myös matkalla koronavirustestiin sekä palatessa riskimaasta.

Maanantaina julkaistun tiedotteen mukaan Etelä-Karjalassa on jaettu tähän mennessä noin 6 200 pussia maskeja.

LSS

