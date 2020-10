Verkkokysely: Joko olet vaihtanut talvirenkaat?

0

Marraskuun alku häämöttää näköpiirissä. Uuden tieliikennelain mukaan marraskuun alusta alkaen autossa on oltava talvirenkaat, mikäli ajokeli on huono. Nastat napsuvat jo nyt monen auton alla, sillä viime viikolla saatiin ensimmäiset maistiaiset talviaamuista. Se sai monet renkaanvaihtopuuhiin, vaikka tällä viikolla on jälleen palattu suorastaan kesäisiin lämpötiloihin.

Joko olet vaihtanut talvirenkaat? Vastaa kyselyyn ja kommentoi aihetta.

