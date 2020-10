Pääkirjoitus: Talvirenkaat on nyt vaihdettava alle kelin mukaan

0

Talvi tekee tuloaan, vaikka sitä ei juuri nyt tavanomaista lämpimämmästä säästä olekaan niin helppo päätellä. Poikkeukselliset keliolot ovat kuitenkin pohjustaneet osuvasti talvirengaskeskustelua.

Kesällä voimaan tulleen uuden tieliikennelain mukaan Suomessa on siirrytty niin sanottuun keliperusteiseen talvirengaspakkoon. Talvirenkaita tulee käyttää marraskuun alun ja maaliskuun lopun välisenä aikana, mikäli keli sitä edellyttää. Enää perinteinen rengasrumba ei siis käynnisty pelkästään kalenterin perusteella.

Talvirenkaiden käyttöaika on pidentynyt kuukaudella molemmista päistä, mutta olennaista muutoksessa on sen sitominen ajokeliin ja sitä kautta yksittäisen autoilijan kykyyn tehdä oikea arvio kelioloista ja rengasvalinnasta.

Vastuun siirtäminen on saanut ristiriitaisen vastaanoton.

Tämä vastuun siirtäminen on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Vapauden pelätään konkretisoituvan välinpitämättömyytenä. Riskinä on myös se, että autoilijat ajautuvat yhä useammin kuvainnolliselle törmäyskurssille poliisin ja vakuutusyhtiöiden kanssa vahinkotilanteiden selvittelyssä. Myös maantiede on mainittu: siinä missä eteläisessä Suomessa voi teoriassa pärjätä koko talviajan kesärenkailla, on pohjoisessa jo vaihdettu nastat alle.

Keliperusteista talvirengaspakkoa voi jossain määrin verrata kasvomaskisuositukseen, sillä molemmista puuttuu selkeä velvoittava tekijä.

Talvirenkaiden ja maskien käyttämisessä on kyse samaan aikaan niin yksilön kuin ympäröivän yhteisönkin edusta ja turvallisuudesta. Mitä useampi ennakoi ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla, sitä enemmän se palvelee kaikkia.

