StU:n salibandymiehet nousivat viimeisimmän sarjaturnauksen tuplavoitolla lohkokakkosiksi – kauden kuudesta ottelusta savitaipalelaiset ovat voittaneet neljä

StU:n salibandymiehet alkavat lämmetä entistä parempaan menoon myös 3. divisioonassa.

Viime sunnuntaina savitaipalelaiset ottivat kauden ensimmäisen tuplavoiton Lappeenrannan Liikuntakeskus-areenalla pelatussa sarjaturnauksessa.

Imatralainen Burchers IBK taipui StU:n myllyssä maalein 9–3 (6–2, 2–0, 1–1) ja kouvolalainen Tuohikotin Rannanpojat (TuRaPo) 7–5 (0–2, 3–1, 4–2).

Tuloksentekovastuuta kantoivat tällä kertaa Vaartajan veljekset. Oskari Vaartajan tehopisteiksi merkattiin kahden ottelun jälkeen 4+1 ja Aleksi Vaartajan 3+2. Vahvaa taustatukea antoi Oskari Kangas (3+1). StU:n maalilla Nico Koponen torjui Butchersia vastaan 16 kertaa ja TuRaPo-ottelussa 14 kertaa.

StU:n sisäistä pistepörssiä johtaa kuuden ottelun jälkeen Ville Mankki (4+7).

Kaakkois-Suomen 3. divisioonan lohkossa StU sijoittuu tällä hetkellä toiseksi. Kuudesta ottelusta plakkarissa on kahdeksan sarjapistettä. StU on voittanut neljä peliä ja hävinnyt kaksi.

Savitaipalelaisten kauden on määrä jatkua lauantaina 14. marraskuuta Lahden Salpausselkä-hallilla.

