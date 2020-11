Meidän kesken: Haikkaanlahti ja ruoan maukkaan mahti – miesten ruokakurssilla tehtiin muun muassa myskikurpitsakeittoa ja hirvi-kantarellipataa

0

Taipalsaaren Haikkaanlahden vanhan kansakoulun tiloissa herkuteltiin pitkän kaavan mukaan viime lauantaina.

Paikallisen maamiesseuran järjestämä Kala- ja riistaruokaa Taipalsaaren tapaan -ruokakurssi miehille kokosi uroot patojen ääreen maskien suojassa. Tosin niistä luovuttiin itse valmistettua herkullista illallista nautittaessa.

Mutta ennen sitä kokkiessuihin sonnustautuneet kaksilahkeiset kävivät hanakasti hankittujen raaka-aineiden kimppuun ruokalistan toteuttamiseksi.

Veitset suihkivat, sekoittimet pörisivät, raastimet rouhivat, mausteet mitattiin ja ennen pitkää kattilat porisivat liedellä. Uuni hehkui kypsyttävää lämpöä. Tuoksut olivat aivan ihania.

Paristakymmenestä kurssilaisesta muodostetun kolmen ryhmän ohjaajina toimivat Ella-Biija Pekurinen, Maija Saikko ja Marko Suutari. Erinomaisesti he saivat innokkaat osallistujat keskittymään laadukkaaseen lopputulokseen. Nautittu neljän ruokalajin menu palkitsi muutaman tunnin touhun ruhtinaallisen maukkaasti.

Paahdettu myskikurpitsakeitto, kylmäsavuhaukinapit, aura-savupippurikuha ja fenkoli-porkkanawok pohjustivat siirtymistä pääruokaan, joka oli hirvi-kantarellipata satokauden uunijuuresten siivittämänä. Puolukkapilvi kruunasi herkullisen kokonaisuuden.

Puolisot eivät varmasti ole pahoillaan.

Tietotaito karttui kaikilla ja hyviä vinkkejä jäi toteutettavaksi kotioloissa. Puolisot eivät varmasti ole pahoillaan. He kun eivät tällä kertaa pandemian vuoksi päässeet illallispöytään, kuten aikaisemmin on ollut tapana.

Pienet tauot ruokalajien välillä antoivat mahdollisuuden kisata Taipalsaaren maamiesseuran 120-vuotisen taipaleen historiatiedoissa. Yhdistyksen tasavuosijuhla on siirretty ensi vuoteen.

RISTO PARONEN

Meidän kesken -palstalla julkaistaan lukijoiden tapahtumajuttuja.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.