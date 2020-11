Nokkosperhonen oli vaisun päiväperhoskesän ilonaihe – ”Todennäköisesti niitä riittää ensi keväänäkin”

0

Tuttu nokkosperhonen oli vuosia liki kadoksissa, mutta tänä kesänä niitä riitti.

Jo 30 vuotta Joutsenossa seuratulla tutkimuslinjalla nokkosperhosia oli eniten kymmeneen vuoteen. Nousua osattiin ennakoida hyvän edellissyksyn perusteella.

– Talvehtiminen onnistui hyvin, sillä jo heinäkuussa lentänyt kesäsukupolvi oli poikkeuksellisen suuri. Pääjoukot kansoittivat pihat ja pellonpientareet elokuun lopulta pitkälle syyskuuhun, joten todennäköisesti niitä riittää ensi keväänäkin, ennakoi Kimmo Saarinen Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutin tiedotteessa.

Kaakkois-Suomen perhoskesä eteni lajimääräisesti keskinkertaista vauhtia keväästä syksyyn.

Linjalla havaittiin kaikkiaan 41 lajia, viimeisenä etelän muuttomatkalle valmistautuva amiraali aivan syyskuun lopulla.

Yksilömäärät sen sijaan eivät yltäneet keskivertovuoden tasolle, vaan laahasivat läpi lentokauden 20–25 prosenttia keskiarvon alapuolella. Viimeksi päiväperhosia on laskettu yhtä vähän vuonna 2014.

Saarisen mukaan isoimman loven iskivät heinäkuun alkuviikot, jolloin perhosten lento-olot olivat huonot. Muutenkin kesä oli laskentasäiltään heikoin ainakin kolmeen vuoteen.

Neljän vuoden tauon jälkeen linjalle lennähti myös muutama häiveperhonen.

Vaikka kesäkuu oli lämmin, moni alkukesän laji oli vähissä.

Esimerkiksi sinisiipisiä laskettiin vain puolet tavanomaisesta.

Vaeltajiakaan ei juuri näkynyt, etelän terveisiä toivat sentään yksi ohdakeperhonen ja muutama naurisperhonen. Kun neitoperhosillekaan ei tullut vaelluksista täydennystä, vuosi oli lajilla jo kolmas heikko peräjälkeen.

– Kaakkoista perhoskesää latisti myös tavallisimpien lanttu- ja tesmaperhosen niukkuus. Yleensä nämä ovat linjamme runsaslukuisimpia perhosia, mutta nyt molemmat olivat 25 vuoden pohjalukemissa, Saarinen kertoo.

Nokkosperhosen rinnalla perhoskesän myönteisiä nousijoita ei ollut monta.

Uhanalaiseksi luokiteltua kirjoverkkoperhosta on nähty samoja määriä viimeksi 1990-luvun alkupuolella.

Idänniittysilmä puolestaan on vaatimaton heinämaiden laji, jota on laskettu enemmän vain vuonna 2012.

LSS

