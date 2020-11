Lukijoiden päivän kuvat: Korkkimatto ja aamuinen usva

0

Lukijoiden lähettämissä kuvissa esiintyy tällä kertaa luonnonihmeitä, ja mukana on myös korkkimatto. Taipalsaarelaisen Taisto Kauppisen kuvaamassa matossa kyse ei ole suinkaan aidosta korkista, vaan matto on kasattu lasipulloihin kuuluvista kruunukorkeista. Mari Forsström kuvasi puolestaan Lemin Tynnyrkylällä jo kolmatta kertaa kukkivan orkidean. ”Aiemmin oli kaksi vanaa ja ensimmäisellä kerralla yksi vana. Nyt on kolme vanaa ja yksitoista kukkaa”, orkidean kukintaa ihastelevat Matti ja Maija Tapanainen kertovat.

Tiina Luorasen ottamissa kuvissa näkyvät Kuolimon kahdet kasvot. Ensimmäinen kuva on otettu sunnuntaiaamuna 25. lokakuuta, jolloin poikkeuksellisen sakea usva laskeutui Kuolimon ylle. Iltapäivällä otetusta kuvasta näkyy, kuinka sää muuttui päivän mittaan vuodenaikaan nähden lämpimäksi ja aurinkoiseksi.

