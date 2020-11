Savitaipaleen veroprosentit ovat säilymässä nykyisellään – kunnanvaltuusto päättää asiasta tänään

0

Savitaipale on pitämässä tuloveroprosenttinsa ennallaan.

Savitaipaleen kunnanhallitus päätti viime maanantaina esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan tuloveroprosentti on myös ensi vuonna 21,5. Savitaipaleen tuloveroprosentti on ollut 21,5 vuoden 2018 alusta alkaen. Aiemmin tuloveroprosentti oli 21.

Kunnanhallitus päätti esittää myös Savitaipaleen kiinteistöverotuksen pitämistä vuonna 2021 kuluvan vuoden tasolla.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on nyt 0,93, vakituisen asuinrakennuksen prosentti 0,50 ja muiden asuinrakennusten osalta 1,10.

Savitaipaleen kunnanvaltuusto kokoontuu tänään maanantaina kello 19. Kokous järjestetään mahdollisuuksien mukaan sähköisenä.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi