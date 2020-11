Poliisi punnitsee Eksoten tutkintapyyntöä – sille on toimitettu yli 80 sivua materiaalia

0

Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa, että sille on saapunut Eksotelta tutkintapyyntö, joka liittyy 30 miljoonan euron palkkasaataviin.

Poliisille on toimitettu yli 80 sivua materiaalia, joka sisältää muun muassa työtuomioistuimen päätöksen, erilaisia asiaan liittyvien kokousten pöytäkirjoja sekä Eksoten hallintosäännön.

Eksote pyytää poliisia selvittämään, onko asiassa syyllistytty rikoslain mukaiseen virkavelvollisuuden rikkomiseen tai johonkin muuhun rikokseen.

Tässä vaiheessa asian tutkintavastuu on Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen esikäsittely-yksiköllä Lappeenrannassa. Yksikkö selvittää, ylittääkö asia esitutkinnan aloittamisen kynnyksen.

Selvityksen perusteella asian tutkinta joko päätetään tai siitä aloitetaan rikostutkinta parhaiten soveltuvassa tutkintayksikössä.

