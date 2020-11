StU:n salibandymiehet jatkavat voittoputkessa

0

StU:n salibandymiehet jatkoivat viime lauantaina siitä, mihin kolme viikkoa sitten jäivät. Voittoputki Kaakkois-Suomen 3. divisioonassa venyi jo neljään otteluun, kun Lahdessa kaatuivat lahtelainen SC Unpro maalein 7–5 (1–2, 4–2, 2–1) ja Mäntyharjun Virkistyksen (MäVi) Akatemia 7–3 (3–2, 3–0, 1–1).

SC Unpro-ottelussa StU:n tehokkain oli Ville Mankki (2+1). Henri Hujalan, Oskari Vaartajan ja Aleksi Vaartajan tehot merkattiin muotoon 1+1. Maalinteossa onnistuivat myös Jori Nurmilaukas ja Joona Kontunen.

MäVi Akatemiaa vastaan Jori Nurmilaukas oli pörssikärki (2+1). Oskari Vaartaja osui kahdesti (2+0) ja Henri Hujalan tehot merkattiin 1+1. Lisäksi Oskari Kangas ja Antti Bäcklund osuivat kumpikin kertaalleen.

Leevi Karhula syötti kaksi StU:n osumista.

StU nousi lauantain turnauksen jälkeen hetkeksi sarjakärkeen. Osa joukkueista oli tositoimissa myös sunnuntaina Savonlinnassa ja tällä hetkellä savitaipalelaiset ovat lohkossaan kakkosina.

StU on voittanut kahdeksasta pelaamastaan ottelusta kuusi ja sarjapisteitä on näin ollen kasassa 12. StU:n osalta sarjan on määrä jatkua kahdella ottelulla Mikkelin Sport Forumilla lauantaina 28. marraskuuta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi