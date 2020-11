Kristillisdemonkraattien Savitaipaleen ja Luumäen paikallisosastot yhdistyvät

0

Kristillisdemokraattien Luumäen paikallisosasto yhdistyy vuoden vaihteessa Savitaipaleen paikallisosastoon. Päätös yhdistymisestä tehtiin lokakuun lopussa.

Osastojen voimavarat haluttiin yhdistää siksi, että aktiivien joukko on harventunut ja ikääntynyt. Toiminta jatkuu kuitenkin entiseen tapaan molemmilla paikkakunnilla. Tällä hetkellä on käynnissä ehdokkaiden etsintä huhtikuun kuntavaaleihin.

Osastojen yhteiseen johtokuntaan on valittu puheenjohtajaksi Maiju Hölsä Savitaipaleelta, varapuheenjohtajaksi Veikko Kylliäinen Luumäeltä ja sihteeriksi Irma Vainikka Savitaipaleelta.

Johtokuntaan valittiin kolme jäsentä Luumäeltä ja viisi Savitaipaleelta.

Molemmat osastot ovat täyttäneet 50 vuotta tänä vuonna.

