Pääkirjoitus: Väärän kierre on saatava katki pian

Nuorisorikollisuus ja -väkivalta ovat olleet monessa yhteydessä tapetilla viime aikoina. Etelä-Saimaa uutisoi viime viikolla (10.11.), että saman luokan oppilaita epäillään alakouluikäisen pahoinpitelystä välitunnilla Lavolan koulussa Lappeenrannassa. Poliisi tutkii asiaa. Leikkimieliset tappelut on koulussa kielletty, sillä ne muuttuvat herkästi oikeiksi. Oppilaiden uskotaan tämä tietävän. Silti kävi näin. Koronakevään ja -syksyn aikana on uutisoitu vastaavaa myös muualta maasta. Kyse ei ole uudesta ilmiöstä, mutta lyhyen ajan sisään tapauksia on mahtunut useita.

Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15 vuotta. Monessa etenkin kouluilla tapahtuneessa tapauksessa tekijät ovat alle 15 eli heidän ei voida katsoa olevan syyntakeisia tekoihinsa. Tämä ei suinkaan tee ongelmasta yhtään sen vähäisempää.

Etelä-Karjalassa toimiva lainvastaisten tekojen työryhmä puuttuu vakaviin kiusaamistilanteisiin ja tekoihin kouluissa. Tällä viikolla ryhmä sai tunnustusta Opetusalan turvallisuuspalkinnon muodossa. Hienoa, että tällainen ryhmä on.

Kaakkois-Suomen poliisi muistutti tiedotteessaan viime viikolla nuoria kuljettajia ylinopeuden vaaroista. Nopeusrajoituksia on ylitelty viime aikoina huomattavasti, jopa törkeästi. Mistä piittaamattomuus kumpuaa? Kyseessä on kuljettajan oma valinta. Voi käydä huonosti, miksi se ei hetkauta? Pitäisi hetkauttaa.

Mitä voidaan tehdä, jos lapset ja nuoret ovat lähteneet tälle tielle? Asia on vaikea ja vakava. Väärän kierre tulisi katkaista pian.

Nuorten ja lasten keskuudessa ryhmäpaine voi olla kova. Asuinpaikkakunnat, koulut ja perheet ovat oleellisessa roolissa, kun asioita käsitellään; kaikkeen ei tarvitse lähteä mukaan, vaikka ryhmäpainetta kokisikin.

Anniina Meuronen

