Influenssarokotteiden kysyntä ylitti Eksoten saaman rokotemäärän – ajanvaraus rokotuksiin keskeytettiin tänään: ”Laskelmien mukaan rokotteita pitäisi riittää jo ajan varanneille”

Eksote on tänään keskeyttänyt influenssarokotusten ajanvarauksen, sillä rokotteet uhkaavat loppua. Tämä koskee niin puhelinajanvarausta kuin sähköistä ajanvarausta sekä neuvoloita ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. 50 000 rokotetta Eksoten alueelle ei tänä vuonna riittänyt.

– Rokotamme jo ajan varanneet maksuttomaan rokotteeseen oikeutetut rokotteiden riittävyyden mukaan, Eksoten vanhus- ja terveyspalveluiden johtaja Tuula Karhula sanoo tiedotteessa.

Hän toteaa olevan mahdollista, että jo varattuja aikoja joudutaan perumaan, mutta rokotteiden pitäisi kuitenkin näillä näkymin riittää ajan jo varanneille.

Eksote lupaa tiedottaa heti, jos lisää rokotteita saadaan ja rokotuksia pystytään jatkamaan.

Kuluvana syksynä influenssarokotteiden kysyntä on ollut poikkeuksellisen runsasta. Koronavuonna rokotuksen tärkeydestä on myös muistuteltu aiempaa tehokkaammin. Etenkin riskiryhmiin kuuluvia on kehotettu hankkimaan rokote. Suurin osa riskiryhmiin kuuluvista on Eksoten alueella saanutkin rokotteen.

Tiedotteessa muistutetaan, että rokotuksiin pitää tulla vain terveenä ja maski päässä.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

