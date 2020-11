Lukijan mielipide: Maalle muuttamisen helppoutta esille

0

Koronasta on myös hyötyä! Moni koronaa pakoon mökille lähtenyt on havainnut, että työnteko sujuu siellä yhtä hyvin kuin varsinaisella työpaikalla.

Monella mökkiläisellä on kuitenkin maalle tai mökillemuuton esteenä ennakkokäsitys homman vaikeudesta eli kesämökin muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi on liian hankalaa.

Tänä päivänä muutos on paljon helpompaa kuin aikaisemmin. Olennaista silloin on päätösvallan siirtyminen kuntatasolle.

Monilla paikkakunnilla suhtautuminen on hyvinkin joustavaa.

Ehdotan näin julkisesti, että Savitaipaleella kunnan päättävissä elimissä pohdittaisiin asiaa siltä kannalta, että homma hoituisi mökkiläiseltä mahdollisimman helposti.

Sen jälkeen asiasta tiedotettaisiin yksityiskohtaisesti Facebookin Savitaipale-ryhmän, kunnan tiedotuslehtisen ja median kautta.

REIJO TOSSAVAINEN

Savitaipale