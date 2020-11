THL: Viiden koronatartunnan raja täyttyi Taipalsaarella ja Savitaipaleella viikonloppuna – kuntakohtaisia tietoja ei kerrota, jos tapauksia on neljä tai vähemmän

0

Taipalsaarelta ja Savitaipaleelta raportoidaan nyt viisi varmistettua koronatartuntaa kummastakin kunnasta.

Taipalsaari nousi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntamäärälistalle lauantaina ja Savitaipale sunnuntaina. Raportoidut tartunnat voivat olla pidemmältä ajalta.

THL ei näytä kunnista tietoja, mikäli varmistettuja tartuntoja on neljä tai vähemmän. Lemi ei ole listalla, mutta muun muassa Luumäellä viisi tartuntaa täyttyi viime perjantaina.

Koko Etelä-Karjalassa varmistettuja koronatartuntoja on maanantain päivityksen mukaan 121. Tapauksista 76 on Lappeenrannassa ja 18 Imatralla.

Etelä-Karjalan koronatapausten ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on 18,9. Luku kuvaa tapausten määrää tietyllä ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella ilmaantuvuusluku on Suomen korkein, 146,1.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.