Poliisi valistaa erityisesti nuoria kuljettajia: ”Ylinopeuden ajaminen on kuljettajan oma valinta, mikä kertoo piittaamattomuudesta omaa ja toisten liikenneturvallisuutta kohtaan”

Kaakkois-Suomen poliisi muistuttaa erityisesti nuoria kuljettajia ylinopeuden vaaroista.

Tiedotteessa kerrotaan, että poliisi on havainnut viime viikkoina Etelä-Karjalassa poikkeuksellisen paljon huomattavia ylinopeuksia nuorilla kuljettajilla.

Esimerkkinä kerrotaan tapaus Lappeenrannan Hietalankadulta, missä 18-vuotias kuljettaja ajoi 107 kilometrin tuntivauhtia kadulla, jolla nopeusrajoitus on 50 kilometriä tunnissa.

– Poliisi kehottaa aikuisia keskustelemaan asiasta nuorten kanssa. Ylinopeuden ajaminen on kuljettajan oma valinta, mikä kertoo piittaamattomuudesta omaa ja toisten liikenneturvallisuutta kohtaan, poliisista kerrotaan.

Virkavalta muistuttaa, että onnettomuudet ovat kovilla nopeuksilla kohtalokkaita eivätkä ajoneuvojen turvalaitteet suojaa kovassa nopeudessa, jolloin kuljettaja vaarantaa omansa ja mahdollisten kyydissä olijoiden terveyden.

Poliisin liikenteenvalvonnan on tavoitteena vähentää ylinopeuksia ja parantaa liikenneturvallisuutta.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

