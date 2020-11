Verkkokysely: Otatko koronarokotteen, kun se tulee saataville?

0

Koronarokotetta odotetaan nyt erityisen kovasti, kun tautitilanne luisuu Suomessakin huonompaan suuntaan. Lupaavia uutisia kehitystyöstä on jo kuultu ja THL:n mukaan koronavirusrokotteen käyttöönottoa ja rokotusten aloittamista on realistista odottaa vuoden 2021 alussa. Rokote ei ole yhtä aikaa kaikkien saatavilla, vaan sitä jaetaan eri ryhmille tietyssä järjestyksessä. THL on ilmoittanut rokotteen olevan saajalleen maksuton.

Aiotko suojautua koronalta rokottautumalla, kun rokote tulee saataville? Vastaa viikon verkkokyselyyn ja jätä kommenttisi aiheesta.

Aiotko ottaa koronarokotteen? Kyllä

En Näytä tulokset

Loading ... Loading ...

