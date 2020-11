Kivijärven kalaveikot uudisti pilkkicupin sarjajakoa ja painottaa rehtiä kilpailua – koululaistapahtumat ovat jatkossakin osa onki- ja pilkkiseuran toimintaa

0

Lemiläinen Juha Lainejärvi jatkaa onki- ja pilkkiseura Kivijärven kalaveikkojen (KKV) puheenjohtajana.

Syyskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Tapio Niinimäki ja sihteeriksi Petri Lilja.

Edellä mainittujen lisäksi seuran hallitukseen kuuluvat myös Pirjo Huopainen, Arja Villanen ja Marko Ilves.

KKV tiedottaa, että pilkkicupin sarjajako muuttuu viime vuodesta siten, että miehillä on yli ja alle 65-vuotiaiden sarjat ja naisilla yksi sarja. Avoimissa kilpailuissa jatketaan vanhaan malliin, jossa naisilla on yksi sarja ja miehillä on kolme: yleinen, M60 ja M70.

Ennen KKV:n pilkkikilpailuja, mukaan lukien pilkkicupin, kilpailualue on rauhoitettu. Kahden vuorokauden harjoittelukielto koskee kilpailualueen lähivesiä alle viiden kilometrin etäisyydellä lähtöpaikasta.

KKV:n pilkki- ja onkikilpailussa kaikenlainen kalojen syöttäminen on kielletty. Rikkeestä kilpailija suljetaan kilpailusta, asia käsitellään hallituksessa ja kilpailukielto annetaan hallituksen päätöksen mukaisesti.

Pilkkikilpailussa akkukairan käyttö on sen sijaan sallittua joka sarjassa. Tosin reikiä kairalla saa tehdä vain yhden, josta on pilkittävä ennen uuden reiän tekemistä.

Seura järjestää avoimia pilkkikilpailuja, neljän osakilpailun pilkkicupin, kesällä avoimia onkikisoja sekä uistelu-cupin. Mestaruuskisat pidetään pilkissä sekä kesäongessa. Kauteen kuuluvat myös pilkin, kesäongen ja laituripilkin SM- ja PM-kilpailut. Koululaisten pilkkitapahtumia KKV järjestää mahdollisuuksien mukaan Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen seiskaluokkalaisille.

Syksyllä Lemin Kuukanniemen koululaiset pääsevät ongelle KKV-konkareiden avustamina.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

