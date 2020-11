Pääkirjoitus: Koronatilanne muuttui astetta todellisemmaksi

0

Etelä-Karjalan ensimmäinen koronavirustartunta varmistettiin 5. maaliskuuta. Sittemmin aikaa on kulunut reilut kahdeksan ja puoli kuukautta. Siitä, milloin virusta havaittiin ensimmäisen kerran Länsi-Saimaan alueella, ei ole tietoa. Viikonloppuna tuli kuitenkin vastaan viiden varmistetun koronatapauksen raja Taipalsaarella ja Savitaipaleella. Näin ollen tilanne konkretisoitui ainakin siltä osin, että mainitut kunnat näkyvät jatkossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivittäisseurannassa.

Pitäisikö nyt siis painaa paniikkinappulaa? No ei. On itse asiassa jopa hiukan yllättävää, että vei näinkin kauan, että tähän tilanteeseen päädyttiin. Parasta lääkettä orastavaan koronapelkoon ovat maalaisjärki ja maltti. Toki tartuntariskiin pitää edelleen suhtautua asiaan kuuluvalla vakavuudella. Etelä-Karjalassa epidemia on perustasolla ja suositukset sekä ohjeet sen mukaiset. Rokotetta odotellaan yhtä innokkaasti kuin muuallakin.

Maskin käyttö vaatii kuitenkin huolellisuutta.

Keskustelu kasvomaskeista jatkuu edelleen. Eksote kertoo koronavirussivustollaan, että kasvomaskien käyttö on Etelä-Karjalan alueella vielä vähäistä. Niiden käyttöön tulisi kiinnittää Eksoten mukaan huomiota etenkin, kun liikutaan esimerkiksi kaupoissa ja kauppakeskuksissa, sisätiloissa tapahtuvissa harrastuksissa sekä joukkoliikenteessä ja yksityisjuhlissa.

Maskin käyttö vaatii kuitenkin huolellisuutta. Kasvojen suojaamisesta ei ole hyötyä, jos se tehdään vain näön vuoksi ikään kuin kunnon kansalaisen merkkinä. Tähän kiinnitetään huomiota esimerkiksi Lääkärilehden kommentissa, joka on otsikoitu osuvasti ”Keisarilla on maski mutta ei vaatteita” (16.11.2020).

MATIAS LÖVBERG

