Etelä-Karjalaan annetaan vahva maskisuositus lauantaista alkaen – liikunta- ja kulttuuritapahtumia voi järjestää hygienia- ja turvallisuusohjeet huomioiden – työpaikkoja kehotetaan harkitsemaan tarkasti pikkujouluja, sillä yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia tulisi välttää

Etelä-Karjalassa tulee voimaan laaja kasvomaskisuositus lauantaina 28. marraskuuta. Suosituksen piiriin kuuluvat kaikki julkiset sisätilat, muiden muassa kaupat, ostoskeskukset, pankit, kirjastot, kirkot ja kulttuurilaitokset.

Eksote tiedotti torstai-iltana, että maakunnan COVID 19 -tilannekuvaryhmä on arvioinut koronavirusepidemian olevan Etelä-Karjalan alueella vielä perustasolla, mutta kiihtymisvaiheen uhka on suuri.

Tilannekuvaryhmä antaa erittäin vahvan suosituksen maskien nykyistä aktiivisempaan käyttöön.

– Nähtävissä on selkeästi jo väsymistä tilanteeseen. Monet käyttäytyvät lepsusti eivätkä noudata suosituksia. Kansalaisia ei suuressa mittakaavassa valitettavasti tilanne tunnu huolestuttavan. Tämä on viruksen leviämisen kannalta huolestuttavaa. Kiihtymisvaihe on todennäköisesti vain ajan kysymys, Eksoten infektioylilääkäri Pekka Suomalainen jyrähtää tiedotteessa.

Etelä-Karjalassa halutaan välttää siirtymistä perustasolta kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen.

Tilannekuvaryhmä kehottaa esimerkiksi työyhteisöjä erittäin vakavaan harkintaan mitä tulee pikkujoulujen järjestämiseen. Suosituksen mukaan yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia tulisi välttää.

Ennakoivana toimintana fyysisiä kohtaamisia on edelleen vältettävä esimerkiksi etätyön tekemistä lisäämällä. Työpaikalla syntyvien koronatartuntojen kerrotaan olevan kasvussa

– Julkisissa tiloissa tulee aina käyttää kasvomaskia ja huolehtia käsihygieniasta suositusten mukaisesti, Eksotesta muistutetaan.

Myös toisen asteen opetukseen ja kansalaisopiston lähiopetukseen tulee voimaan laajempi maskisuositus Eksoten alueella.

Oppilaitokset tarkentavat ohjeistustaan opiskelijoilleen. Perusopetus ei ole näiden toimenpiteiden ja suositusten piirissä.

Länsi-Saimaan alueella ainut toisen asteen oppilaitos on Savitaipaleen lukio.

Nämä suositukset ovat voimassa Etelä-Karjalassa

Yleinen työyhteisöille suunnattu etätyö- ja etäkokoussuositus sekä suositus välttää työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia. Laaja kasvomaskien käyttösuositus koskee kaikkia yli 15-vuotiaita henkilöitä kaikissa julkisissa sisätiloissa.

Perustason maskisuositus THL:n ohjeiden mukaisesti. Maskeja suositellaan vahvasti käytettäväksi julkisessa liikenteessä ja julkisissa tiloissa, mikäli 1,5 metrin turvaväliä ei voi noudattaa. Lisäksi maskeja suositellaan käytettäväksi koronatestiin mennessä ja sieltä palatessa sekä palatessa riskimaasta.

Suositus käyttää kasvomaskia yleisötilaisuuksissa, tapahtumissa sekä turnaustyyppisissä urheilutapahtumissa. Suositus on voimassa vuoden loppuun saakka.

Kasvomaskien käyttöön tulee edelleen kiinnittää aiempaa paremmin huomiota etenkin kaupoissa ja kauppakeskuksissa liikuttaessa, sisätiloissa tapahtuvissa harrastuksissa sekä muussa vapaa-ajanvietossa, joukkoliikenteessä sekä yksityisjuhlissa. Yksityisjuhliksi katsotaan esimerkiksi häät, isot syntymäpäivät ja valmistujaiset.

Liikunta- ja kulttuuritapahtumia voi yhä järjestää alueella, mutta niiden turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota mitä tulee maskien käyttöön, turvaväleihin ja annettuihin hygienia- ja turvallisuusohjeisiin.

Tapahtumien järjestäminen sallitaan toistaiseksi Aluehallintoviraston voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Turnaustyyppisten urheilutapahtumien järjestäminen sallitaan alueella toistaiseksi, mutta suosituksen mukaan joukkueet eivät saa kohdata kuin urheilusuorituksen aikana.

Tapahtumien järjestäjien suositellaan kiinnittävän huomiota turvavälien toteutumiseen, maskien käyttöön sekä yleisiin hygieniaohjeisiin. Voimassa on tapahtumia koskeva kasvomaskisuositus. Tapahtuman järjestäjät ovat itse vastuussa järjestämästään tapahtumasta ja sen terveysturvallisuuden suunnittelusta ja toteutumisesta.

Lähde: Eksote

