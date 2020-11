Lukijan mielipide: Huuhkajat riisui pelon tunteen

0

Huuhkajat on Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen lempinimi. Itsenäisen Suomen tunnus on leijonavaakuna.

Suomen Leijona on Wikipedian mukaan myös nimi aiemmin käytössä olleelle tarkkuuspienoiskiväärille. Sillä oli tietysti tarkoitus osua maaliin.

Huuhkajat ovat viime vuosina olleet kuin leijonia, jotka ovat kömpineet luolistaan ja uskaltavat esiintyä kaikilla areenoilla rinta rottingilla ja leuka pystyssä. He osuvat myös kiitettävällä tarkkuudella maaliin.

Kaikenlainen oudon ja hieman pelottavan edessä nöyristely ja turha kunnioittaminen ei ole huuhkajille tätä päivää. Ei tarvitse hävetä, jos kaveri puhuu outoa kieltä tai itse ei muista onko jalkapallo Der, Die vai Das.

Ei tarvitse pelätä virheitä. Pelaajat ovat sisäistäneet, että me suomalaiset olemme parasta a-luokkaa. Siihen tarvitaan terve ylpeys ja samalla nöyryys ja toisten arvostaminen.

Samalla, kun olemme päihittämässä pirullista pandemiaa, olemme päihittämässä ainakin osin puutteellista itsetuntoamme. Se näkyy huuhkajissa erinomaisella tavalla.

Koko joukkue on riisunut pelon tunteen pois harteiltaan ja käsijarrukin on napsautettu pois päältä. Annetaan vain palaa ja nautitaan joka hetkestä.

Kaikki ne vuosien varrella toistetut taitoharjoitukset ja porrasjuoksut puhkeavat kukkaan hyvässä ilmapiirissä, missä kenenkään ei tarvitse pelätä ja jokainen tuntee saavansa muiden arvostuksen omaa roolia suorittaessaan.

Jos Suomi eli aikanaan voimalla, mikä saatiin maksamalla ajoissa sotakorvaukset tai Armi Kuuselan Miss Universum- tittelillä, niin nyt voimme huoletta siivittää jatkoa vaikkapa huuhkajien kyydissä.

Maailmassa ei ole yhtään kulmaa, missä ei tiedetä millaisella kentällä ja millä säännöillä jalkapalloa pelataan.

Myös maajoukkueemme tulokset tiedetään kaikkialla.

Meillä suomalaisilla on monia asioita, joista voimme olla ylpeitä. Esimerkkinä Huuhkajat, joilla on leijonan sydän.

JUKKA VAKKILA

ex-päävalmentaja,

Suomen miesten

jalkapallon maajoukkue

Savitaipale

