Lions Club Lemi sai Vuoden kotiseututeko -palkinnon

Lemillä perinteisesti jaettavan Vuoden kotiseututeko -palkinnon sai tänä vuonna Lions Club Lemi. Palkinto jaetaan vuosittain merkittävälle lemiläiselle yksityishenkilölle, yritykselle tai yhteisölle. Palkinnon saajan katsotaan ansaitsevan tunnustusta kotiseudun hyväksi tehdystä työstä. Tarkoitus on kannustaa jatkamaan toimintaa pienen kunnan hyväksi. Lemin kotiseutuyhdistys jakaa palkinnon.

Kotiseutuyhdistys mainitsee tiedotteessaan, että Lions Club Lemi on osa kansainvälistä yhdistystä, jonka yhtenä tehtävänä on palvella paikallisia yhteisöjä. Lions Club Lemi on poliittisesti sitoutumaton, ja se edustaa kaikkia eri yhteiskuntaryhmiä. Kotiseutuyhdistys katsoo, että tämä tekee yhdistyksen hyväntekeväisyystyön tärkeäksi ja arvostettavaksi. Yhdistys on myös tehnyt arvokasta kotiseututyötä osoittamalla varoja ja tunnustuksia toimijoille Lemin kunnassa. Toiminta on ollut myös kansainvälistä. Se on kotiseutuyhdistyksen mielestä hyvä tapa siirtää paikallisuutta ja tunnettavuutta eri kulttuureihin.

Palkinto luovutettiin kotiseutuyhdistyksen syyskokouksessa tänään.

Aiemmin samaisen palkinnon ovat saaneet muun muassa Stam1na ja Tuuliaisen säätiö.

