Pääkirjoitus: Paloturvallisuus korostuu juhlakaudella

0

Marraskuun puolella alkanut paloturvallisuusviikko päättyi viime tiistain palovaroitinpäivään. Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) mukaan palovaroitinpäivä toimii hyvänä muistisääntönä mitä tulee laitteiden paristojen vaihtoon. Se on tehtävä säännöllisesti.

On myös hyvä huomioida, että mikään ei kestä ikuisesti: palovaroittimet tulisi vaihtaa kokonaan uusiin 5-10 vuoden välein, sillä vanhemmiten ne menettävät savuherkkyyttään ja myös hälytysääni vaimenee.

Lain mukaan jokaisessa asunnossa tulee olla palovaroitin joka kerroksessa jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden.

Asukkaan vastuulla on huolehtia siitä, että paristokäyttöisiä palovaroittimia on riittävästi ja ne ovat toimintakuntoisia.

Pariston ja hälytysäänen toiminnan voi tarkastaa laitteista löytyvällä testinapilla. Sähköverkkoon kytketyistä palovaroittimista vastaa taloyhtiö.

SPEK:n mukaan palovaroitin kannattaa asentaa jokaiseen makuuhuoneeseen sekä poistumisreiteille. Sen sijaan keittiössä, saunassa ja pesuhuoneessa sekä lähellä tulisijaa ruoanlaiton käry, kosteus, vesihöyry ja takasta karkaava savu voivat aiheuttaa turhiakin hälytyksiä.

Lähestyvän juhlakauden aikana paloturvallisuuteen tulee kiinnittää entistä tarkemmin huomiota, kun kynttilät syttyvät, takat ja uunit loimuavat vähintään tunnelmantuojina ja sähkökäyttöisiä valojakin on käytössä pimeyden vastaisessa taistelussa lähes jokaisessa torpassa.

Ison harmin voi välttää loppujen lopuksi melko pienellä vaivalla.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.