Taipalsaarelta varmistettiin yksi uusi koronatapaus – kokonaismäärä kunnassa on nyt kuusi

Taipalsaarella on nyt kuusi varmistettua koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Yksi uusi tapaus tuli ilmi viime viikonlopun jäljiltä. Se on ainokainen kunnassa viimeisen kahden viikon aikana. Muut Taipalsaaren varmistetut tartunnat ovat pidemmän ajan takaa.

Savitaipaleella tapauksia on edelleen viisi. Määrä ei ole kasvanut viimeisen kahden viikon aikana.

Lemi ei vielä näy THL:n koronakartalla, joka tarkoittaa sitä, että varmistettuja tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

