Savitaipaleen vammaisneuvosto antoi Vuoden palvelija -tunnustuksen invataksinkuljettaja Anne Rahikaiselle – Tänä vuonna tuli kymmenen vuotta täyteen taksiautoilijana ja 60 vuotta ikää mittariin, joten tunnustus kruunasi Rahikaisen vuoden

0

Vuoden palvelija kukitettiin ja muistettiin kunniakirjalla tänä vuonna ajalle tyypilliseen tapaan pienellä porukalla, halailematta ja kasvomaskit päässä. Vammaisneuvoston puheenjohtaja Reino Kokkola ja Savitaipaleen kunnan palvelujohtaja Kristiina Pihlajamäki ojensivat muistamiset invataksinkuljettaja Anne Rahikaiselle Torikahvilassa viime viikon torstaina.

Rahikainen pidettiin tietämättömänä tunnustuksesta viime metreille saakka. Hän kertoo tunnustuksen ilahduttaneen ja olevan kohokohta vuodelle, jolloin hänelle tuli kymmenen vuotta taksiautoilijana täyteen. Lisäksi 60 vuotta ikää on tänä vuonna napsahtanut mittariin.

Rahikainen tykkää työstään. Erilaiset päivät kuluvat kelakyytien, Eksote-kyytien sekä muutaman yksittäisen vakiokyydin parissa. Vakioasiakkaille hän toimii myös henkilökohtaisena avustajana. Hänestä on kiva, kun pienessä kunnassa tuntee asiakkaat.

Ennen taksiuraa Rahikainen oli töissä muun muassa Savikunnossa toimistonhoitajana. Hän on ammatiltaan tradenomi (AMK). Sitä ennen Rahikainen on muun muassa käynyt vanhustyön kurssin Sipoossa. Aluksi hänen oli tarkoitus lähteä hoitoalalle, sillä ala on kiinnostanut aina. Toisin kävi, mutta vammaisten auttaminen invataksinkuljettajan työssä on hänelle luontevaa. Enimmäkseen kyydissä on pyörätuoliasiakkaita.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.