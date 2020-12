Jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan – Näin Länsi-Saimaan kunnissa ja seurakunnassa suitsitaan koronaviruksen leviämistä kiihtymisvaiheessa

0

Länsi-Saimaan kunnissa on monia samoja, mutta myös osin poikkeavia käytäntöjä vallitsevassa epidemiatilanteessa. Ohessa joulukuun loppuun saakka voimassa olevista säännöistä ja suosituksista kootusti. Koonti on tehty kuntien ja seurakunnan tiedotuksen perusteella.

Lemi

Lemillä vältetään Aluehallintoviraston suosituksen mukaan kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.

Kasvomaskin käyttämistä suositaan välttämättömissä kohtaamisissa. Hygieniaohjeiden ja turvavälien noudattamista painotetaan.

Laajennettu etätyösuositus on voimassa. Jos etätyö ei ole mahdollista, työpaikalle järjestetään etätyönomaiset olosuhteet.

Asiakaspalvelussa edellytetään maskin tai suojavisiirin käyttöä. Tämä koskee varhaiskasvatusta ja opetustoimea lukuun ottamatta myös kunnan työntekijöitä, jotka joutuvat työtehtäviensä takia käymään eri toimipisteissä.

Mitään tapahtumia ei suositella pidettäväksi.

Kirjastossa lainaustoiminta jatkuu normaalisti, mutta asiakkaiden pidempää oleskelua kirjaston tiloissa ei suositella. Lehtisali on kiinni. Asiakkaita kannustetaan tekemään ennakkovarauksia, mikä nopeuttaa asiointia paikan päällä.

Kunta on suositellut, että aikuisten ja yli 20-vuotiaiden nuorten ryhmäharrastustoiminta joukkue- ja kontaktilajeissa kunnan sisäliikuntatiloissa keskeytetään. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminta saa jatkua, kuitenkin erityistä harkintaa käyttäen ja 20 henkilön kokoontumisrajoitus huomioiden. Lähikontaktia tulee välttää.

Kuntosali on käytössä, mutta siellä saa olla enimmillään kymmenen henkilöä kerrallaan. Laitteet on pyyhittävä käytön jälkeen. Maskia suositellaan kaikissa tiloissa urheilusuoritusaikaa lukuun ottamatta.

Nuorisotilat ovat toistaiseksi auki, mutta turvavälit, hygieniaohjeet ja henkilömäärärajoitukset huomioidaan. Tiloissa saa olla enintään 15 henkilöä kerrallaan.

Maskisuositus koskee yli 15-vuotiaita. Kunta tiedottaa, että mikäli liikunta- tai nuorisotilojen ohjeistusta ei noudateta, tilat voidaan joutua sulkemaan.

Varhaiskasvatus toimii normaalisti, mutta suosituksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Ulkopuolisten kohtaamiset minimoidaan. Lapsiaan tuovia ja hakevia on ohjeistettu asioimaan eteisessä vain yksi perhe kerrallaan. Arjen asioissa yhteydenottoa toivotaan puhelimella tai sähköpostilla.

Huoltajille ja henkilökuntaan kuulumattomille suositellaan maskia.

Peruskoulun opettajille tarjotaan maskit, joita voi halutessaan käyttää.

Savitaipale

Savitaipaleella järjestetään vain alle 20 hengen kokoontumisia ehdottoman tarkasti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeita noudattaen.

Toivottavaa on, että vain välttämättömät kokoontumiset järjestetään.

Kokouksia suositellaan pidettäviksi etäyhteyksillä.

Yksityistilaisuuksissa on voimassa kymmenen hengen kokoontumisrajoitus.

Maskisuositus koskee kaikkia julkisia sisätiloja, myös liikuntatiloja vähintään yleisten ja pukuhuonetilojen osalta.

Kirjaston lainaustoiminta jatkuu normaalisti, mutta maskeista muistutetaan. Kirjasto kannustaa tekemään ennakkovarauksia, mikä nopeuttaa asiointia. Joulukuun tapahtumat on peruttu. Lehtisali on suljettu.

Aikuisten ja yli 20-vuotiaiden nuorten ryhmäharrastustoiminta joukkue- ja kontaktilajeissa kunnan sisäliikuntatiloissa on keskeytetty toistaiseksi.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa voi jatkaa henkilömäärärajoitusten puitteissa.

Kunnan kuntosali on auki, mutta yhtä aikaa siellä saa olla enintään kymmenen ihmistä.

Varhaiskasvatus toimii normaalisti, mutta hygieniaan ja muihin suosituksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Tiloissa vierailevien työntekijöiden suositellaan käyttävän maskia.

Savitaipaleen lukio on siirtynyt etäopetukseen, joka jatkuu joululoman alkuun saakka. Perusopetus jatkuu ennallaan.

Nuorisotila on toistaikseksi auki, mutta turvavälit ja 20 hengen rajoitus otetaan huomioon.

Digitaalista nuorisotyötä lisätään.

Kunnantalolla asioidaan paikan päällä vain ajanvarauksella. Asiakaspalvelu tapahtuu puhelimitse ja sähköpostilla. Henkilöstölle suositellaan etätyötä niin paljon kuin mahdollista.

Suomenniemi

Suomenniemen kuntosali on suljettu 21. joulukuuta saakka.

Koulun tilat ovat vain koulun omassa käytössä.

Kirjaston omatoimiaukioloajat pysyvät ennallaan, mutta muuten seutukirjaston käyttöön on tullut rajoituksia. Suomenniemen kirjastossa saa olla kerrallaan korkeintaan 5– 10 asiakasta. Aineistoja on suostiteltavaa varata etukäteen. Asioinnin kirjastossa toivotaan hoituvan nopeasti.

Taipalsaari

Taipalsaarella saa järjestää loppuvuoden aikana vain alle 20 henkilön tilaisuuksia, joissa on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin THL:n ja OKM:n määrittämiä turvaetäisyyksiä ja hygieniaohjeita.

Kirjaston lainaustoiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti, mutta lehtisali suljetaan yleisöltä. Kirjasto kehottaa asiakkaita käyttämään kasvomaskeja Eksoten suosituksen mukaisesti ja kannustaa tekemään ennakkovarauksia paikan päällä tapahtuvan asioinnin nopeuttamiseksi. Omatoimikirjasto on auki toistaiseksi normaalisti.

Kunta suosittelee urheiluseuroille, että aikuisten ja yli 20-vuotiaiden nuorten ryhmäharrastustoiminta joukkue- ja kontaktilajeissa sisäliikuntatiloissa keskeytetään.

Lasten ja nuorten harrastustoimintaa voi jatkaa kunnan liikuntatiloissa 20 henkilön määrärajaukset huomioiden.

Ottelu- ja kilpailutapahtumia voidaan edelleen järjestää kunnan liikuntatiloissa, yleisöä saa olla erillisessä katsomossa kuitenkaan enintään 20 henkeä.

Liikuntatiloissa on voimassa vahva maskisuositus muuten kuin itse urheilusuorituksessa. Kirkonkylän liikuntahallilla pukuhuoneita saavat käyttää vain liikuntasalin käyttäjät.

Varhaiskasvatus ja perusopetus jatkuvat normaalisti.

Nuorisotalo Helmi pidetään auki poikkeusjärjestelyin: eri ikäryhmille on omat ajat. Helmessä noudatetaan tarkasti turvavälejä ja 20 henkilön rajoitusta. Henkilöstö käyttää kasvomaskeja ja maskien käyttöä suositellaan vahvasti myös yli 15-vuotiaille nuorille.

Kunnantalon asiointi suositellaan tehtäväksi sähköisesti tai puhelimitse. Mikäli asia vaatii kunnantalolla käyntiä, tulee aika sopia etukäteen joko soittamalla tai sähköpostilla.

Seurakunnat

Taipaleen seurakunnassa jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa vuorotellen seurakunnan eri kirkoissa Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella. Jumalanpalvelukset striimataan seurakunnan verkkosivuille.

Konsertit, Kauneimmat joululaulut sekä muut tapahtumat ja tilaisuudet on peruttu.

Säännöllinen ryhmätoiminta on jäänyt joulutauolle.

Kasteita on mahdollista järjestää seurakunnan tiloissa. Hautajaisiin voi osallistua 20 henkeä. Seurakunnan työntekijät eivät toistaiseksi osallistu muistotilaisuuksiin.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta on siirtänyt jumalanpalvelukset ja Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet verkossa toteutettaviksi.

Suomenniemen alueseurakunnan kokoava toiminta on pääosin tauolla.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi