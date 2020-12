Pääkirjoitus: Koronan myötä virtuaalisuus myös paikallistui

0

Elämänmeno on kuluvan vuoden aikana sähköistynyt. Tämä korostui muun muassa itsenäisyyspäivänä, kun perinteiset juhlallisuudet oli kiihtyvän koronan takia joko kokonaan peruttu tai toteutettiin pienimuotoisesti ilman yleisöä.

Savitaipaleella ja Taipalsaarella itsenäisyyspäivää juhlittiin virtuaalisesti. Tallenne vajaan kahden tunnin mittaisesta sähköisestä tapahtumasta on edelleen katsottavissa osoitteessa www.vip-ekarjala.fi. Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus puolestaan striimattiin Lemin kirkosta.

Korona-ajan videoinnit herättävät monenlaisia ajatuksia. Sinänsähän toimintamallissa ei ole mitään uutta: television välityksellä erilaisia tapahtumia on seurattu iät ja ajat.

Merkittävä ero on kuitenkin siinä, että nyt ei matkata virtuaalisesti fiktioviihteen pyörteisiin tai tuhansien kilometrien päähän urheilujuhlaan, vaan ruudulta katsotaan rientoja, jotka ovat lähellä, ehkä aivan kävelymatkan päässä.

Se pysäyttää ja kertoo paljon tästä ajasta, mutta on vain pakko hyväksyä. Kun lähetyksen jälki on laadukasta, fyysisen läsnäolon puutteesta johtuva harmitus ainakin hiukan lievenee. Ikävä puoli on tosin se, että kaikki eivät virtuaalimatkalle pääse. Videointien katsominen vaatii paitsi laitteistoa, myös käyttötaitoa.

Etätoiminta on ulottunut myös kunnalliseen päätöksentekoon. Aina tekniikka ei kuitenkaan taivu ihmisen tahtoon. Ensi viikolla Lemillä, Savitaipaleella ja Taipalsaarella pidetään vuoden tärkeimmät kokoukset, kun käsittelyssä ovat talousarviot ja -suunnitelmat. Siltä osin, kun etäjärjestelyjä tehdään, soisi yhteyksien pelaavan.

