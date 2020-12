Eksoten mukaan koronan kiihtymisvaiheen suositukset on otettu hyvin vastaan – etätöitä tulee tehdä aina, kun se on mahdollista – Taipalsaarella on varmistettu nyt kahdeksan tartuntaa, Lemillä ja Savitaipaleella tilanne on ennallaan

0

Etelä-Karjalan koronavirusepidemia on edelleen kiihtymisvaiheessa. Tilanteen totesi maakunnan alueellinen Covid-19-tilannekuvaryhmä torstaina 10. joulukuuta, Eksote tiedottaa.

Voimassa on edelleen Aluehallintoviraston asettama 20 hengen kokoontumisrajoitus, joka tarkoittaa kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia, mukaan lukien harrastustoiminta.

Alueellinen tilannekuvaryhmä on asettanut aiemmin voimaan kymmenen hengen yksityishenkilöitä koskevan kokoontumisrajoituksen.

Tilannekuvaryhmä toivoo, että Etelä-Karjalassa noudatetaan koronatorjunnasta annettuja ohjeita, suosituksia ja rajoituksia huolellisesti.

– Kiihtymisvaiheen suositukset on otettu hyvin vastaan ja alueen asukkaat ovat omaksuneet suositusten merkityksen kiitettävästi. Tehdään yhdessä parhaamme ja pyritään pysäyttämään koronaepidemian toinen aalto Etelä-Karjalassa tähän kiihtymisvaiheeseen, ryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula kannustaa tiedotteessa.

Karhulan mukaan yksityisten yrittäjien toivotaan vielä huomioivan tilojen käyttöä koskevat rajoitukset sekä voimassa olevat suositukset toiminnassaan, kuten alueella kunnalliset toimijat ovat jo tehneet.

Etelä-Karjalan edellisen viikon tartunnoista neljännes oli peräisin työpaikoilta.

Tilannekuvaryhmä linjaa, että etätyöhön tulee siirtyä maakunnassa kaikilla niillä työpaikoilla, missä se on edes hetkellisesti mahdollista.

Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista.

Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee lisäksi porrastaa eikä työ- ja virkamatkoja ja lähikoulutustilaisuuksia suositella.

Työnantajien on hyvä myös kiinnittää huomiota sekä etä- että lähityötä tekevien kokemaan yksinäisyyteen. Työyhteisöjen hajaannuttua koronaepidemian myötä on esimiehillä iso vastuu alaistensa hyvinvoinnista.

Työryhmä muistuttaa jälleen myös omaehtoisesta karanteenista.

Esimerkiksi kaksoiskansalaiset ja oleskeluluvan omaavat voivat liikkua Suomen ja Venäjän välillä.

– Mikäli valtionraja ylitetään, tulee ehdottomasti jäädä omaehtoiseen karanteeniin. Karanteenia on mahdollista lyhentää menemällä koronatestiin, Karhula neuvoo tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantaina 11. joulukuuta julkaisemien tietojen mukaan Taipalsaarella on kahdeksan varmistettua koronatartuntaa.

Savitaipaleella varmistettuja tapauksia on edelleen viisi eikä Lemi näy koronakartalla, mikä tarkoittaa kunnassa alle viittä laboratoriotestein varmistettua tartuntaa.

Maskit kuuluvat roskikseen

Tilannekuvaryhmä kiittää eteläkarjalaisia lisääntyneestä maskin käytöstä.

Samalla on kuitenkin kasvanut myös käytettyjen maskien määrä.

Maskit hävitetään laittamalla ne roska-astioihin ja huolehditaan sen jälkeen käsien desinfektiosta.

Alueen yrityksiä, yhdistyksiä sekä muita toimijoita pyydetään kiinnittämään huomiota siihen, että roska-astioita on riittävästi saatavilla etenkin uloskäyntien yhteydessä.

Roskakorien ylläpitäjien tulee huolehtia myös roskisten tiheästä tyhjentämisestä ja edelleen hyvästä käsihygieniasta tämän jälkeen.

Lähde: Eksote/turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Kristiina Kapulainen

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

