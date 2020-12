Taipalsaarelle tippuu koronatartuntoja – kokonaismäärä on nyt yhdeksän – Eksoten koronanäytteenotto siirtyy Armilan terveysasemalta Valto Käkelän kadulle

0

Taipalsaarella on varmistettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kertomien tietojen mukaan yksi uusi koronatapaus.

Kunnan tartuntamäärä on pandemian ajalta yhteensä yhdeksän. Edellisten kahden viikon aikana tartuntoja on todettu Taipalsaarella neljä.

Savitaipaleella varmistettuja koronatapauksia on edelleen yhteensä viisi ja Lemillä alle viisi.

Etelä-Karjalassa koronatartuntoja on Eksoten toistaiseksi todettu yhteensä 182.

Eksote myös tiedottaa, että koronanäytteenoton uusi osoite on Valto Käkelän katu 14 C.

Koronanäytteenottoa ei siis enää ole Armilan terveysasemalla muutoin kuin infektiovastaanotolla käyvillä asiakkailla.

Näytteenotto uudessa toimipisteessä tapahtuu sisätiloissa. Käynti näytteenottoon on kerrostalon sivussa olevan pyörätuoliliuskan kautta.

Eksotesta muistutetaan, että näytteenottoon tullaan kasvomaski kasvoilla ja noudatetaan hygieniasäännöksiä.

– Näytteenottopisteen eteisessä on myös maskeja, mikäli omaa maskia ei ole, tiedotteessa kerrotaan.

Sähköisen oirearvion voi tehdä Omaolo -palvelussa. Koronaepäilyssä voi myös ottaa yhteyttä puhelimitse lähimmälle hyvinvointiasemalle tai päivystysavun puhelinnumeroon 116 117.

