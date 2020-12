Saimaa Geoparkia ehdotetaan Unesco-kohteeksi

0

Saimaa Geoparkille esitetään Unesco Global Geopark -statusta. Saimaa Geoparkin tiedotteesta selviää, että kansainvälinen asiantuntijajärjestö äänesti yksimielisesti Saimaa Geoparkin UGG -statuksen puolesta. Lopullisen päätöksen tekee Unescon hallintoneuvosto kesään 2021 mennessä.

Saimaa Geopark ry:n hallituksen puheenjohtaja Jouni Riihelä toteaa tiedotteessa, että vaikuttavampaa tunnustusta on vaikea kuvitella. Jo ehdotus statuksesta on merkittävä asia.

Hän katsoo, että Geoparkin parissa tehdylle pitkäjänteiselle työlle on saatu sen ansaitsema kunnia. Ydintoiminnaksi listataan kestävän kehityksen mukainen toiminta osana eteläisen Saimaan kansainvälistä matkailua, yritysyhteistyön laajentuminen ja geologisen perinnön vaaliminen. Kansainvälinen tunnustus kasvattaa luontomatkailun merkitystä ja kannustaa jatkamaan työtä.

Status saadaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Kansainvälinen status edellyttää jatkuvaa kehittymistä.

Geoparkin tulevaisuus nähdään valoisana. Jäsenkunnat kehittävät myös kohteitaan hyvin.

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

