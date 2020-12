Lukijan mielipide: Lemin talousarvionostot

0

Viime valtuustokaudella monia epäilytti valokuituun investoiminen, mutta nyt sitä ollaan monesti kiitelty toimivien etäyhteyksien ja etäkokousten mahdollistajana haja-asutusalueellakin.

Taloushaasteistamme huolimatta vuoden 2021 talousarviossa nostetaan katse tulevaisuuteen: toivoa ei ole heitetty. Investoinnit Tuomelanpelto 3:n kunnallistekniikkaan ja hallinnon kehittäminen luovat uskoa tulevaisuuteen.

Myös tänä vuonna lakisääteisten palvelujen tuottamisen lisäksi on toteutettu merkittäviä toiminnallisia linjauksia hallinnon kehittämiseksi.

On tärkeää, että tässä talousarviossa sujuvan hallintoarjen kehittäminen jatkuu.

Sen lisäksi, että koronan pakottamana on otettu digiloikka sähköisessä kokouskäytännössä, loikataan nyt tiedonhallinnan, asianhallintaprosessien ja asianhallintatietojärjestelmien sekä sopimustenhallinnan ja it-prosessien kehittämisessä kohti julkisen hallinnon 2020-luvun tavoitteita.

Hyvä hallinto, siihen mahdollistavat työkalut ja osaamisen kehittäminen ovat paitsi osa henkilöstön toimivampaa työarkea, mutta myös edellytys kuntalaisten laadukkaille palveluille ja luottamushenkilöiden päätöksenteolle.

Vuoden 2021 talousarviossa rakennamme toimivaa ja muutoskyvykästä, sujuvan kunta-arjen päätöksenteon mahdollistamaa ja uudistuvaa hallintoa, joka on myös houkutteleva työnantaja.

MERVI RINGS (kok.)

kunnanvaltuutettu

Lemi

