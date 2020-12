Lemin ja Taipalsaaren hyvinvointiasemien toiminta supistuu pyhiksi – Savitaipaleella palvelua saa arkisin normaalisti hammashoitoa lukuun ottamatta

0

Lemin hyvinvointiaseman lääkärin ja hoitajien vastaanotot sekä laboratorio ovat suljettuina 21.12.2020–3.1.2021. Taipalsaarella vastaava tilanne on 28.12.2020-3.1.2021. Asiasta tiedottaa Eksote.

Hyvinvointiasemien puhelinpalvelut toimivat kuitenkin normaalisti myös mainittuina aikoina. Virka-aikana puhelinnumero Lemille on 05 - 352 1400 ja Taipalsaarelle 05 - 352 1300. Numeroissa asiakkaat ohjataan oikeaan paikkaan asian kiireellisyys huomioiden.

Laboratorioon ajan voi varata molemmilla paikkakunnilla puhelinnumerosta 05 - 352 6000.

Savitaipaleen hammashoitola on suljettuna 28.12.2020–3.1.2021.

Iltaisin ja viikonloppuisin kiireellisissä päivystyksellisissä asioissa tulee ensin soittaa päivystysavun numeroon 116 117. Arkisin kello 8–15 hammaslääkäripäivystyksen numero on 05 - 352 7059.

