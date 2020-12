Taipalsaaren 450-juhlavuoden leivokseksi valittiin Marja-Liisa ja Eero Juntusen ideoima Karpalohelmi – kunniamaininnan sai Heini Pulkkisen Taipalsaari-leivos

0

Taipalsaaren 450-juhlavuoden leivokseksi on valittu Karpalohelmi. Sen ovat ideoineet Marja-Liisa ja Eero Juntunen. Kunta tiedotti asiasta verkkosivuillaan viime torstaina.

Leivontakilpailuun osallistui yhteensä kuusi kandidaattia. Karpalohelmessä on perustelujen mukaan panostettu kunnan värimaailmaan rekvisiittaa myöten; siinä yhdistyy punertavat puolukkakankaat, siniset vedet ja vihreät metsät.

Lähtökohtana leivoksen suunnittelulle oli helppotekoisuus ja edullisuus. Valitsijat kehuivat leivosta raikkaaksi, maukkaaksi ja helppotekoiseksi. Juntuset toteavat, että Karpalohelmi on kotoisen oloinen, mutta sellaisiahan Taipalsaarella heidän mukaansa ollaan. Resepti löytyy PDF-tiedostona kunnan verkkosivuilta.

Kunniamaininnan sai Heini Pulkkisen Taipalsaari-leivos, joka on perustelujen mukaan taideteos. Leivoksessa tuodaan esille Taipalsaaren kerroksellisuus aina Saimaanharjun hiekkaharjuista kunnan loistaviin mustikkamaihin sekä puhtaaseen luontoon.

Kunnan mukaan myös Taipalsaaren historiateos on julkaistu ja sitä voi ostaa kirjastosta.

LSS

toimitus@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.