Paloasemille tulee tammikuussa vastaava ryhmänjohtaja, joka huolehtii oman alueen palokuntien toimintavalmiudesta – uusi järjestely koskee myös Lemiä, Savitaipaletta ja Taipalsaarta

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen paloasemille perustetaan vastaavan ryhmänjohtajan tehtävä. Asiasta tiedottaa Lappeenrannan kaupunki.

Palokunnan vastaavan ryhmänjohtajan tehtävänä on huolehtia oman alueen palokuntien toimintavalmiuteen liittyvistä asioista. Järjestely koskee Lemin, Savitaipaleen, Taipalsaaren ja Luumäen sekä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden paloasemia.

Uusi toimintamalli otetaan käyttöön 4.1.2021 lukien. Järjestelmä on voimassa enintään vuoden 2022 loppuun saakka. Ensi vuoden aikana käynnistetään myös sopimuspalokuntia koskevien sopimusten uudistustyö. Palokunnan vastaavien ryhmänjohtajien toiminnallista asemaa ja tehtäviä tarkastellaan myös tässä yhteydessä.

Uusi toimintamalli on ratkaisu varallaoloon pohjautuvan päivystysjärjestelmän korvaamiseksi.

Asian taustalla on muuttunut työaikalainsäädäntö ja oikeuskäytännön kehitys, mistä syystä nykymuotoisia järjestelyjä ei ole mahdollista jatkaa. Toiminnalliset muutokset koskevat Etelä-Karjalan kuntien paloasemilla sivutoimisissa työsuhteissa toimivia ryhmänjohtajia.

Etelä-Karjalan pelastuslaitos käynnisti viime lokakuussa päivystysjärjestelyjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät 7. joulukuuta.

Neuvotteluissa etsittiin vaihtoehtoja nykymuotoiselle päivystysjärjestelylle. Tavoitteena oli löytää toimintamalli, jolla turvataan pelastusyksiköiden johtamiskyvykkyys.

Neuvotteluratkaisun yhteydessä saavutettiin yhteisymmärrys myös vastaavan ryhmänjohtajan tehtävästä maksettavasta korvauksesta. Järjestelyistä ei aiheudu lisäkustannuksia.

Uudistettu järjestelmä perustuu Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen uuteen palvelutasopäätökseen ja siinä määriteltyihin toimintavalmiusaikoihin.

