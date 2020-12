Aluehallintovirasto jatkoi Etelä-Karjalan kokoontumisrajoitusta tammikuun loppuun asti – alue on yhä koronaviruksen kiihtymisvaiheessa

0

Yli 20 henkilön kokoontumiskielto jatkuu helmikuussa tammikuun loppuun asti. Etelä-Karjalan aluehallintovirasto (avi) teki asiasta päätöksen 30. joulukuuta. Kokoontumisrajoitus koskee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sekä ulko- että sisätiloissa. Ratkaisu perustuu siihen, että Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alue on edelleen COVID-19-epidemian kiihtymisvaiheessa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa tämän vuoksi alueen yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia kokoontumisrajoituksia tammikuun loppuun asti.

Avi kertoo tiedotteessa, että enintään 20 hengen kokoontumisia voi järjestää, mutta tällöin on noudatettava ehdottoman tarkasti ja kaikilta osin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Avin päätös koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja, teatterinäytöksiä ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten illanviettoihin tai perhejuhliin, eikä normaaliin, jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan. Myöskään viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu rajoitusten piiriin. Avi kuitenkin suosittelee järjestämään etäkokouksia.

Joulun aikaan on ollut tautitilanteen osalta rauhallista. Lomakauden päättyessä tulemme todennäköisesti näkemään lukemien nousua, mikä on luonnollista.

Etelä-Karjalan alueellinen COVID19-tilannekuvatyöryhmä on lisäksi antanut 29. joulukuuta omat suosituksensa, joiden mukaan osallistujamäärä yksityistilaisuuksissa tulee rajata enintään kymmeneen henkilöön.

– Joulun aikaan on ollut tautitilanteen osalta rauhallista. Ihmiset ovat käyneet lomakauden takia testeissä aikaisempia viikkoja vähemmän, mikä näkyy nyt myös tartuntamäärissä. Lomakauden päättyessä tulemme todennäköisesti näkemään lukemien nousua, mikä on luonnollista, alueellisen tilannekuvaryhmän puheenjohtaja Tuula Karhula toteaa tiedotteessa.

Tilannekuvaryhmä suosittaa, että vuodenvaihteen juhlinnassa jätettäisiin tänä vuonna väliin ilotulitteiden laukaiseminen, jotta mahdolliset vammautumiset eivät kuormita terveydenhuoltoa.

Maskisuositus jatkuu välipäivien ja alkuvuoden osalta ennallaan, eli maskia tulisi käyttää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Etätyösuositus jatkuu edelleen, samoin toisen asteen etäopiskelusuositus jatkuu tammikuun loppuun asti. Kunnat kuitenkin päättävät etäopiskelusta itsenäisesti.

Karhulan mukaan tulevaa on vaikea ennustaa, mutta hän vetoaa noudattamaan suosituksia.

– Tammikuun alun tilanteeseen vaikuttaa vahvasti tulevien päivien ja viikkojen tilanne ja kuinka lomakauden käyttäytyminen tulee näkymään sairastavuudessa. On erittäin tärkeä jatkaa voimassa olevien suosituksien noudattamista.

