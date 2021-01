Taipalsaarelainen maatalousyrittäjä Marko Suutari ja maanviljelijä Jouko Koskinen Välijoelta jatkavat Eekoon hallintoneuvostossa

0

Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallintoneuvosto vuodelle 2021 on valittu. Taipalsaarelta mukana jatkaa maatalousyrittäjä Marko Suutari, Välijoelta maanviljelijä Jouko Koskinen.

Valinnat tehtiin 9. joulukuuta 2020 kokouksessa.

Uusia jäseniä on kaksi. He ovat Jouni Kemppi Hytistä ja Veli-Pekka Toiviainen Virmutjoelta.

Hallintoneuvoston 2021 koko kokoonpano on: Sari Eineluoto (Luumäki), Merja Haiminen (Lappeenranta), Laura Hiltunen (Lappeenranta), Matti Hirvonen (Imatra), Juha

Härkönen (Lappeenranta), Jouni Kemppi (Hytti), Sirpa Kolehmainen-Mattinen (Joutseno), Jouko Koskinen (Välijoki), Eveliina Lohko (Lappeenranta), Eeva Multisilta (Lappeenranta),

Tarja Nylund (Lappeenranta), Timo Peltonen (Imatra), Lea Sairanen (Hiukkajoki), Jaana Solja (Imatra), Kari Suninen (Lappeenranta), Marko Suutari (Taipalsaari), Timo Taipale (Lappeenranta), Veli-Pekka Toiviainen (Virmutjoki), Jussi Tuunanen (Parikkala), Juha Varis (Lappeenranta) ja Tapio Varis (Imatra).

Hallintoneuvosto valitsi samassa kokouksessa hallituksen kuluvalle vuodelle. Hallituksen jäseninä jatkavat Antti Lehmusvaara, Pekka Liutu, Mika Suomalainen ja Kristiina Timperi. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskaupan sääntöjen määrittämällä tavalla Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Riikola.

