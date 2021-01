Koronaviruksen näytteenotto muuttaa Lappeenrannassa Armilan terveysaseman piha-alueelle – testi pyritään ottamaan kahden vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta

0

Koronavirusnäytteitä otetaan lauantaista 9. tammikuuta alkaen Lappeenrannassa Armilan terveysaseman piha-alueelle pystytetyn tilaelementin ensimmäisessä kerroksessa, Eksote kertoo tiedotteessa.

Näytteenotto päättyy Valto Käkelänkatu 14 C:n tiloissa perjantaina 8. tammikuuta iltapäivällä.

Armilan näytteenottotilaan on opasteet sekä Armilankadun että Lepolankadun puolella. Sisäänkäynti tapahtuu tilaelementin takana sijaitsevasta, puiston puoleisesta ovesta. Kulku näytteenottoon on esteetön. Asiakkaiden tulee mennä näytteenottoon heille varatulla ajalla, ja heidän on varauduttava odottamaan ulkona, josta hoitaja hakee heidät.

Autolla saapuville asiakkaille on varattu muutama merkitty puolen tunnin kiekkopaikka tilaelementin läheisyydestä.

Näytteenottoon mennään kasvomaski kasvoilla ja noudatetaan hygieniasäännöksiä, Eksote tähdentää. Näytteenottopisteen eteisessä on myös maskeja, mikäli omaa maskia ei ole.

Sähköisen oirearvion voi tehdä Omaolo -palvelussa www.omaolo.fi. On mahdollista myös ottaa yhteyttä puhelimitse lähimmälle hyvinvointiasemalle tai päivystysapuun numeroon 116 117 mahdollista koronavirusnäytteenottoa varten. Koronavirustesti pyritään ottamaan enimmillään kahden vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta.

