Savitaipaleen kirjastossa on tammikuussa esillä Tiina Luorasen ottamia maisemakuvia – lukusali on pois käytöstä, mutta näyttelyssä voi piipahtaa

Savitaipaleen kirjastossa on tammikuussa esillä harrastajavalokuvaaja Tiina Luorasen ottamia maisemakuvia.

Luoranen entinen savitaipalelainen, joka nykyisin asuu Lappeenrannassa. Hän mökkeilee Savitaipaleella.

Luoranen kuvaa pääasiassa järvimaisemia Etelä-Karjalassa. Näyttelyn kuvat ovat pieni otos koronavuoden 2020 kuvista, Viirun kylästä sekä Kuolimolta, höystettynä muutamilla Saimaa- ja Vuoksi-kuvilla. Kuvat on otettu kännykällä.

Savitaipaleen kirjaston lukusali on poissa lukukäytöstä, mutta näyttelyn voi kulttuurisihteeri Helena Hjerpen mukaan piipahtaa katsomassa ja lehtiä voi lainata kotiin luettavaksi.

Näyttely on esillä 29.1. asti. Savitaipaleen kirjasto on avoinna ma–ke ja pe klo 12–19 sekä to klo 9–16.

LSS

