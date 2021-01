Pääkirjoitus: Savitaipaleen yrityspassihanke voi kiinnostaa laajemminkin

0

Savitaipaleen yrityspassi otetaan käyttöön huomenna. Yrittäjien keskuudessa Savitaipaleen yrittäjäyhdistyksen hanke on saanut positiivisen vastaanoton.

Jo noin 40 paikallista toimijaa on ilmoittautunut yrityspassirinkiin mukaan. Joukossa on muun muassa eri alan kauppoja, ravintoloita sekä palveluyrityksiä.

Savitaipaleen yrittäjäyhdistyksen tavoitteena on, että paikkakunnalla tehdään yrityspassin voimassaoloaikana ostoksia yhteensä satojen tuhansien eurojen arvosta.

Kuluttaja tarvitsee passiin viisi 25 euron arvoista ostosta eli yksi täyteen leimattu passi tarkoittaa ostoksia 125 eurolla. Jos täysiä passeja palautuu arvontoihin 800, on kokonaissumma 100 000 euroa. Jos 1 600, on ostoksia tehty savitaipalelaisyrityksissä yhteensä 200 000 euron edestä.

Yrityspassia voivat käyttää kaikki Savitaipaleella asioivat, joten viisinumeroiseen myyntilukuun pääseminen ei seitsemässä ja puolessa kuukaudessa ole lainkaan tekemätön paikka. Samalla aktivoidaan myös yrityksiä markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan tehokkaammin, kun yrityspassi antaa mahdollisuuden erilaisiin tarjouksiin ja kampanjoihin.

Savitaipaleen kunta tukee kunnanvaltuuston eripuraisella päätöksellä yrityspassia 20 000 eurolla. Yksimielisiä oltiin kuitenkin siitä, että hankkeesta edellytetään raportointia sen päätyttyä. Kokemukset kiinnostavat varmasti myös laajemmin, sillä koronan vastaista taistelua käydään joka puolella. Yrityspassi on myös yksi peruste sille, että Savitaipaleen yrittäjäyhdistys on ehdolla vuoden paikallisyhdistykseksi ja kisaa myös vuoden koronateon tittelistä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

