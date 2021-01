Kesätyösetelit tulevat hakuun helmikuun alussa – Taipalsaari on mukana kampanjassa

0

Etelä-Karjalassa on tänäkin keväänä jaossa kesätyöseteleitä, Länsi-Saimaan alueella Taipalsaarella.

Seteleillä voi tänä vuonna työllistyä yli 500 nuorta Taipalsaarella, Lappeenrannassa, Imatralla, Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa.

OP Etelä-Karjala osallistuu kaikkien näiden kuntien setelikampanjoihin.

Lappeenrannassa, Imatralla ja Ruokolahdella kunnat maksavat valtaosan setelikuluista.

Kesätyöseteliä voi hakea helmikuun alusta alkaen ja sen arvo on 300 euroa.

Seteliä käytettäessä nuorelle maksettava palkka on minimissään 450 euroa vähintään kymmeneltä työpäivältä. Työnantaja säästää palkkakustannuksissa kesätyösetelin arvon.

Setelien jakamisperusteissa on hieman vaihtelua kuntien kesken. Osuuspankin setelit ovat kaikissa kunnissa tarkoitettu 15─17-vuotiaille eli 2004─2006-syntyneille.

Taipalsaarella nuori ja työnantaja voivat hakea kesätyöseteliä Lappeenrannan Ohjaamon kautta. Hakemuksia otetaan vastaan vain sähköisesti. Ohjaamot antavat lisätietoja kesätyösetelin hausta.

Setelit jaetaan saapumisjärjestyksessä, etukäteisvarauksia ei voi tehdä.

Seteleiden jakaminen päättyy viimeistään 18. kesäkuuta tai kunnes kaikki setelit on jaettu.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.