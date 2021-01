Pääkirjoitus: Olkkolan punainen lanka odottaa keväällä löytäjäänsä

0

Savitaipaleen Olkkolassa odotetaan uutta kevättä. Kartano on alati kuuma peruna: se herättää monenlaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, joskus vahvoja tunteitakin. Viime vuosina punaista lankaa ei ole löytynyt. Yrittäjät ovat lähteneet joko omasta tahdostaan tai kunnan päätöksellä. Taas ollaan nollapisteessä.

Savitaipaleen kunta haluaa Olkkolan kartanon alueesta tapahtumamatkailun keskuksen. Yksi osa tavoitetta on suunniteltu karavaanari- ja leirintäalue. Kuten arvata saattaa, ideaa syleillään lämpimästi ja toisaalta kammoksutaan.

Olkkolaan tarvitaan tasaista tulovirtaa ja nimenomaan Savitaipaleen ulkopuolelta. Rautaa on taottava kuumina kesäkuukausina. Tähän karavanaarialue on yksi varteenotettava ratkaisu.

Se ei kuitenkaan istu ajatukseen Olkkolasta rauhan tyyssijana ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaana miljöönä. Toisaalta kartanon kyljessä on uimaranta, venesatama ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia, jotka eivät ainakaan toistaiseksi ole paikan arvoa mainittavasti vähentäneet. Eikä uutta nousua odotellessa ympäröivän alueen palveluja voi pitää hidasteena, vaan pikemminkin päinvastoin.

Yrittäjälle Olkkolan kartano ei ole helppo paikka. Se selviää nopeasti kysymällä heiltä, joilla kokemusta on. Mitään ei saa ilmaiseksi, vaaditaan kovaa työtä, intoa ja periksiantamattomuutta.

Luonnollisesti kunta paikan omistajana on vastuussa siitä, että puitteet ovat esimerkiksi kiinteistön kunnon osalta kohdallaan. Ja siihenhän on jo kasa euroja panostettu. Kartanon ikä ja toiminnan kausiluontoisuus tosin asettavat väistämättä tietyt rajat kustannustehokkuudelle.

Kartanon markkinointia ja verkostoitumista painotetaan aina yrittäjän vaihtuessa. Niin nytkin. Toiminnan luonteesta riippumatta mainittava merkitys on myös ruohonjuuritasolla: päivittäisillä asiakaskohtaamisilla, saavutettavuudella ja joustavuudella.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

