Tutut Kelan palvelut päättyivät Savitaipaleella – jatkossa Eksoten palveluohjaaja ottaa vastaan hakemuksia, neuvoo ja ohjaa eteenpäin kerran viikossa auki olevassa asiointipisteessä – kunnassa ollaan huolissaan kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta

0

Savitaipaleen Kela-palvelut muuttuvat.

Tammikuun 2021 alusta lähtien Eksotella on ollut asiointipiste Savitaipaleen hyvinvointiasemalla. Kunnanhallitus hyväksyi maanantaina Kelan ehdotuksen korvata sen toimipiste jatkossa Eksoten pitämällä asiointipisteellä.

Jatkossa Eksoten palveluohjaaja antaa hyvinvointiasemalla Kelan etuusneuvontaa, ottaa vastaan hakemuksia ja liitteitä sekä auttaa verkkoasioinnissa. Tarvittaessa voidaan tehdä puhelinajanvaraus Kelan palveluasiantuntijalle.

Asiointipiste on auki kerran viikossa. Päivä on tiistai.

Eksoten ylläpitämä asiointipalvelu voi tarvittaessa väliaikaisesti täydentyä sosiaalitoimen tai muiden toimijoiden kanssa tarjottavilla pop up -palveluilla.

Savitaipale on ollut ilman Kelan entisenlaisia palveluja koronakeväästä alkaen, eikä Kelan mukaan toimistoajanvarauksille ole ollut tarvetta. Asiakkaat ovat käyttäneet verkkopalveluja, puhelinpalvelua, puhelinajanvarauksia, postipalvelua sekä he ovat käyneet lähimmillä palvelupisteillä.

Savitaipaletta lähin joka päivä auki oleva Kelan piste on Lappeenrannassa noin 38 kilometrin päässä. Asiantuntijapalvelut siellä ovat käytössä ajanvarauksella, mutta jonottaminenkin onnistuu. Käytössä on myös itsepalvelupäätteitä.

Kunnanhallitus näkee kuitenkin uudessa mallissa haasteita. Riskiksi mainittiin, että Eksoten palveluohjaajan resurssit eivät välttämättä aina vastaa asiakkaiden tarpeita.

Kunnanhallitus muistuttaa Kelalle jättämässään lausunnossa, että asiointipalvelun tulee olla saatavilla myös jatkossa vähintään kerran viikossa. Palvelulle on tarvetta ja liikennöinti kaupunkiin on rajallista.

Vielä vuonna 2019 käyntejä Savitaipaleen hyvinvointiasemalla sijainneessa Kelan palvelupisteessä oli keskimäärin 17 viikossa.