Miu talvine Taipalsaari on 450 vuoden ikään tulevan kunnan juhlavuoden valokuvakilpailun teema – kilpailu on käynnissä, samoin Näin oli ennen -valokuvanäyttely – Satupolku Röytyn ympäristössä lumoaa kuun lopussa

0

Taipalsaarella on käynnistynyt kaikille avoin valokuvakilpailu. ”Miu talvine Taipalsaari” on kunnan 450-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pidettävän kilpailun teema.

Kunta julkisti kilpailun ohjeet verkkosivuillaan www.taipalsaari.fi viime viikon keskiviikkona. Kilpailuun ovat tervetulleita osallistumaan kaikentasoiset valokuvaajat. Kamera voi olla digikamera tai puhelimen kamera.

Kilpailuaika on aiemmasta suunnitelmasta poiketen lyhyempi. Kuvia voi lähettää 18.1.– 26.3.2021 välisenä aikana.

Kilpailukuvan tulee olla itse kuvattu. Kuvaajalla tulee olla kuviinsa täydet oikeudet. Järjestäjätaho ei ole määritellyt tuleeko kuvan olla tuore. Kuvauspaikan tulee olla Taipalsaarella.

Mikäli kuvassa esiintyy ihmisiä, kuvissa esiintyviltä henkilöiltä on pitänyt kysyä suostumus valokuvan käyttöön. Kuva on käytössä kilpailussa sekä myöhemmin Taipalsaaren kunnalla on oikeus käyttää niitä.

Yksi henkilö voi osallistua kilpailuun maksimissaan kolmella valokuvalla. Osallistuminen tapahtuu Taipalsaaren verkkosivujen kautta webropol -alustalla, johon ladataan kuva ja lisätään omat yhteystiedot.

Kuvien tekijänoikeudet säilyvät kuvaajalla. Kunta saa kuitenkin vapaat käyttöoikeudet kaikkiin kilpailuun osallistuneisiin kuviin. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi kunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, erilaisissa ilmoituksissa tai kunnan tuotteissa. Kuvaajan nimi mainitaan aina, mikäli se on majdollista.

Kolme parasta kuvaa palkitaan. Valinnat parhaista tekee Taipalsaari 450 -toimikunta. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Palkinnot ovat lahjakortteja tai tuotepalkintoja.

Kirkonkylän esiopetuksen oppilaat ovat suunnitelleet aikuisten kanssa talvisen satupolun Röytyn ympäristöön. Satupolkuun pääsee tutustumaan tammikuun lopussa 29.– 31. päivinä. Röytyn piharakennuksen ja kotiseututalon ikkunoihin tulee satumaailmoja, joihin esiopetuksen oppilaat ovat kertoneet sadut. Satuja ”piileskelee” myös muualla. QR-koodien avulla voi löytää Marjatta Kurenniemen satuja.

– Kannattaa ladata QR-koodinlukija jo etukäteen, esiopetuksen opettaja Kirsi Rehunen vinkkaa.

Taipalsaaren kunnantalolla avautui maanantaina Näin oli ennen -valokuvanäyttely, jota pääsee katsomaan kunnantalon ollessa auki. Näyttely on esillä 7. maaliskuuta saakka.

Koronatilanteeseen liittyviä ohjeistuksia noudatetaan, ja mahdollisiin muutoksiin on varauduttu.

Aiemmin:

Taipalsaaren 450-vuotisjuhlavuosi on paraikaa käynnissä – ohjelmasta tulee koronan takia erilainen mitä piti, mutta rajoitusten puitteissa tehdään mitä voidaan – esimerkiksi lumenveisto onnistuu hyvin näissä oloissa (14.1.2021)

Taipalsaaren 450-juhlavuoden leivokseksi valittiin Marja-Liisa ja Eero Juntusen ideoima Karpalohelmi – kunniamaininnan sai Heini Pulkkisen Taipalsaari-leivos (22.12.2020)

ANNIINA MEURONEN

anniina.meuronen@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.