Kuolimolle saatiin luistelubaanaa – talviliikunnan kannalta olosuhteet ovat suojasään jälkeen jälleen paranemassa

0

Kuolimolla on nyt luistelurata, StU:n luistelujaosto tiedottaa radan verkkosivuilla.

Noin kolmen kilometrin mittainen väylä saatiin aurattua auki viime perjantaina. Luistelujaosto huomauttaa, että jäällä liikutaan omalla vastuulla ja radalla pitää varoa railoja.

Luistelureitille pääsee Savitaipaleen Olkkolan rannasta, missä on myös paikoitustilaa autoille. Rata on avoin kaikille ja käytettävissä niin pitkään kuin sää- ja jääolosuhteet sen sallivat.

Radan aurasi mönkijällä luistelujaoston jäsenistöstä savitaipalelainen Kimmo Kainlauri.

Hän huomauttaa, että ylläpitoa tehdään sään ehdoilla. Tällä viikolla otettiin hiukan takapakkia lämpöasteiden ja lumisateen takia.

Torstaista lähtien elohopea on kuitenkin putoamassa jälleen selvästi pakkasen puolelle ja ensi viikolle ennustetaan oivaa talvista ulkoilusäätä.

– Maanantaina ja tiistaina radalla oli paikoin vettä. Katsotaan nyt, mikä tilanne loppuviikosta on. Tämä on sellaista työtä, kun säiden armoilla mennään, että etukäteen ei pysty kovin tarkasti sanomaan, Kainlauri huomauttaa.

– Mönkijällä auraaminen onnistuu hyvin niin kauan, kun lunta on vähemmän, hän jatkaa.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.