Opiskelijat saivat apurahoja lemiläisten veljesten Pauli ja Paavo Talkan säätiöltä

Lemiläisten veljesten Pauli ja Paavo Talkan perustaman muistorahastosäätiön myöntämiä apurahoja on jälleen jaettu lemiläisille opiskelijoille. Apurahat jaettiin tammikuussa. Tapa on jokavuotinen.

Muistorahastosäätiön tarkoituksena on avustaa Lemillä asuvien tai Lemiltä lähtöisin olevien opiskelijoiden opiskelua yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa.

Määräaikaan mennessä hakuehdot täyttäviä apurahahakemuksia tuli kaikkiaan 28 kappaletta. Jokaiselle hakuehdot täyttävälle hakijalle myönnettiin apuraha.

Yksi heistä oli tohtorintutkintoa suorittava, yhdeksän yliopistotutkintoa suorittavia ja 18 ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita.

Yhteensä muistorahastosäätiö jakoi vuoden 2021 apurahoja 15 200 euron edestä.