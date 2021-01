Pääkirjoitus: Kesäsulku ja kevään juhlinta mietityttävät

0

Eksoten ilmoitukseen hyvinvointiasemien kesäsuluista on reagoitu voimakkaasti.

Viime kesänä suljettuina olivat kesäaikaan Lemin ja Taipalsaaren hyvinvointiasemat eikä ainakaan julkisia ulostuloja kuultu. Nyt on toisin siltäkin osin, että tulevana kesänä ovia ollaan laittamassa määräajaksi säppiin myös Savitaipaleella ja muun muassa Luumäellä.

Länsi-Saimaan kuntien edustajat neuvottelevat Eksoten kanssa asiasta. Kunnissa Eksoten ratkaisua vastustetaan eikä se saa jäädä keskusteluissa epäselväksi.

Mikäli kesäsulku jälleen toteutuu – ja vielä entistä laajempana – kynnys toimintamallin vakiinnuttamiseen madaltuu.

Pienten kuntien kaupallisen palveluverkon kuihtuminen on jatkuvaa torjuntataistelua. Erityisen huolestuttavaa Eksoten ratkaisumallissa on se, että kustannustehokkuuden varjolla viilataan nyt jo julkista terveydenhuoltoakin.

Hiukan eri tavalla mietteliääksi vetää Savitaipaleen lukion vanhimpien opiskelijoiden tilanne.

Kunnissa Eksoten ratkaisua vastustetaan eikä se saa jäädä keskusteluissa epäselväksi.

Koronatilanteen takia abit eivät pääse juhlimaan penkkareita eivätkä vanhat tanssi totuttujen järjestelyjen mukaan.

Oma lukio on Savitaipaleelle tärkeä ja aivan yhtä tärkeää on se, että opiskelijat saavat juhlia saavutuksiaan yhdessä.

Ajan saatossa laittautuneina tanssilattialla pyörähdelleet ja penkkariasuissa rekkalavalla riekkuneet tietävät, miten vahva muistijälki näistä juhlista jää.

Nyt perinne katkeaa ja kova harmitus on kollektiivista. Koronalle ei valitettavasti mahda mitään.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Länsi-Saimaan Sanomien ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.