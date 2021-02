Lemillä 105, Savitaipaleella 165 ja Taipalsaarella 141 on saanut koronarokotteen – THL julkaisee nyt kuntakohtaisia tietoja myös rokotusurakan etenemisestä

0

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) alkoi helmikuun alussa julkaista tietoa koronarokotusten etenemisestä kunnittain.

Maanantaina 1. helmikuuta kerrotun tiedon mukaan koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut Lemillä 105, Savitaipaleella 165 ja Taipalsaarella 141 ihmistä.

Lemillä on rokotettu toisella annoksella kuusi, Savitaipaleella kolme ja Taipalsaarella 11 ihmistä.

Mikkelissä rokotettuja on 2 601, mutta Suomenniemeä ei tilastoinnissa erotella.

Eksoten alueella rokotettuja on yhteensä 4009 ja koko Suomessa 145 770.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@lansisaimaa.fi

