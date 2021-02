Lukijan mielipide: Hyvinvointiasemien kesäsuluista jatketaan keskustelua kuntien kanssa

0

Eksoten suunnittelemista neljän viikon mahdollisista kesäsuluista useilla hyvinvointiasemillamme on ollut vastikään lehtikirjoituksia.

Viime viikolla järjestimme keskustelun Länsi-Saimaan kuntien kanssa ja vaikuttaa siltä, että Lemin ja Taipalsaaren neljän viikon kesäsulut ovat hyväksyttävissä, kuten viime kesänäkin.

Sen sijaan Savitaipaleen ja Luumäen kuntien päättäjiltä on tullut vahva tahtotila välttää kesäsulut.

Pyrimme löytämään kuntajohtajien neuvottelukunnassa sekä kuntien kanssa pidettävissä jatkoneuvotteluissa kaikkia tyydyttävän ratkaisun.

Talouden tasapainon ja hyvien palvelujen järjestäminen on vaikeasti yhteen sovitettava asia, jonka kanssa Eksotessa tehdään töitä jatkuvasti.

Eksote kehittää koko ajan toimintaansa niin, että samalla rahalla saisimme enemmän terveyshyötyä ja parempaa asiakaskokemusta. Tällainen kehittämistoiminta vie kuitenkin aikansa ja nopeiden säästöjen vaatimuksissa on pakko tehdä myös kesäsulkujen tapaisia esityksiä.

Parhaillaan läpivalaisemme akuuttisairaalaa mahdollisen säästöpotentiaalin löytämiseksi erikoissairaanhoidosta. Talouden tasapainon ja hyvien palvelujen järjestäminen on vaikeasti yhteen sovitettava asia, jonka kanssa Eksotessa tehdään töitä jatkuvasti.

Kuten aiempinakin vuosina, niin avoimen keskustelun kautta löydämme kyllä sellaiset ratkaisut, jotka ovat kaikkien veronmaksajien hyväksyttävissä.

Samassa yhteydessä haluan vielä kiittää kaikkia maakunnan asukkaita, kun olette olleet mukana yhteisessä urakassamme koronatartuntojen ehkäisemiseksi.

Valoa näkyy, mutta nyt on viisautta kaiken ikäisille noudattaa edelleen suosituksia ja pysyä näin mahdollisimman terveinä.

TUULA KARHULA

johtaja,

terveys- ja vanhustenpalvelut

Eksote

